2019-04-25T20:24:53+03:00
Общество

В Саратове задержали лежачего «полицейского»

Пьяный в полицейской куртке с шевронами спал на остановке трамвая и автобуса
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Мужчина выбрал куртку с неудачной надписью, чтбы поспать пьяным на улице. Фото из соцсетейМужчина выбрал куртку с неудачной надписью, чтбы поспать пьяным на улице. Фото из соцсетей
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Днем 25 апреля на 3-й Дачной в Ленинском районе Саратова прохожие обнаружили спящего пьяного мужчину в полицейской куртке. «Отдыхающий» расположился прямо на лавочке на оживленной остановке общественного транспорта.

Информация об этом распространилась в соцсетях и вскоре пьяного «коллегу» приехали будить настоящие полицейские. Они доставили его в отдел полиции.

Некоторые очевидцы признали в нем человека без определенного места жительства, который промышляет в этом районе.

На него составлены два административных протокола: один за появление в пьяном виде в общественном месте в пьяном виде, а второй за незаконное ношение форменной одежды с символикой полиции.

Мужчине грозит штраф и лишение форменной куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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