В Саратове задержали лежачего «полицейского»
Днем 25 апреля на 3-й Дачной в Ленинском районе Саратова прохожие обнаружили спящего пьяного мужчину в полицейской куртке. «Отдыхающий» расположился прямо на лавочке на оживленной остановке общественного транспорта.
Информация об этом распространилась в соцсетях и вскоре пьяного «коллегу» приехали будить настоящие полицейские. Они доставили его в отдел полиции.
Некоторые очевидцы признали в нем человека без определенного места жительства, который промышляет в этом районе.
На него составлены два административных протокола: один за появление в пьяном виде в общественном месте в пьяном виде, а второй за незаконное ношение форменной одежды с символикой полиции.
Мужчине грозит штраф и лишение форменной куртки.
ИСТОЧНИК KP.RU