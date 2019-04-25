На проспекте Энтузиастов в Саратове нашли артиллерийский снаряд
Боеприпас оказался осветительным снарядом
Снаряд в Заводском районе. Фото Росгвардии
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Днем 25 апреля у подъезда жилого дома 12/2 по улице Энтузиастов местные жители обнаружили снаряд.
Вызванные специалисты облспаса оцепили территорию.
Исследование артиллерийского снаряда провела прибывшая к месту обнаружения опасной находки инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии
Артиллерийский снаряд оказался осветительным, взрывчатки и устройства подрыва в найденном боеприпасе отсутствовали.
- Обнаруженный снаряд изъят группой ОМОН для уничтожения, — сообщили в Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU