Взят под стражу растлитель 12-летней девочки в Саратове

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-25T18:28:14+03:00

Его задержали по сигналу педагога музыкальной школы

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По ходатайству следователей СУ СКР в Кировском районе Саратова, судом принято решение о взятии под стражу задержанного ранее 38-летнего мужчину. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребенка.

Под предлогом уточнения адреса 11 апреля возле дома № 4 по улице Лисина он подозвал к себе 12-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия.

В музыкальной школе, куда девочка шла, ребенок рассказал о произошедшем педагогу. Учитель позвонила в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU