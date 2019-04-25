Взят под стражу растлитель 12-летней девочки в Саратове
Его задержали по сигналу педагога музыкальной школы
Изменить размер текста:
По ходатайству следователей СУ СКР в Кировском районе Саратова, судом принято решение о взятии под стражу задержанного ранее 38-летнего мужчину. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребенка.
Под предлогом уточнения адреса 11 апреля возле дома № 4 по улице Лисина он подозвал к себе 12-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия.
В музыкальной школе, куда девочка шла, ребенок рассказал о произошедшем педагогу. Учитель позвонила в полицию
ИСТОЧНИК KP.RU