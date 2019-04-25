В Балаково пьяный друг оставил мужчину без портмоне и телефона

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-25T16:52:00+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 52-летнего балаковца.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина распивал спиртное со своим товарищем, после чего обнаружил, что у него пропали телефона и портмоне.

Общая сумма похищенного составила 7190 рублей.

По подозрению в краже задержали 30-летнего рецидивиста, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU