Мэрия просит прокуратуру проверить продажу недвижимости «Городские дороги плюс»
Администрация Саратова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность продажи имущества МУП «Городские дороги плюс».
- Несмотря на усилия муниципалитета и приостановление процедуры торгов, одно из зданий МУП «Городские дороги плюс» было продано единственному участнику аукциона, — говорится в официальном заявлении мэрии.
В 2015 году МУП был признан банкротом, часть объектов недвижимости выставлена на торги.
15 апреля 2019 года кредиторы обратились в Арбитражный суд области с ходатайством о приостановлении торгов. Были приняты обеспечительные меры до рассмотрения жалобы заявителя.
Информация была доведена до конкурсного управляющего и организатора торгов. Однако один из объектов был продан. В связи с этим мэрия просит прокуратуру принять меры.
ИСТОЧНИК KP.RU