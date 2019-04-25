В Балаково мошенник оставил мужчину без усилителя звука

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-25T16:49:29+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 53-летнего мужчины он хотел купить усилитель звука 26 ноября 2018 года, однако неизвестный мошенник оставил его без покупки и 16 тыс. рублей.

Он сам перевел деньги через банк.

Выяснилось, что к преступлению причастен 35-летний рецидивист, который уже и так сидит в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU