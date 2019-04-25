В Саратове пройдет весенний фестиваль спорта
Планируется участие знаменитых спортсменов
Изменить размер текста:
Завтра, 26 апреля, в Саратове состоится открытие «Весеннего фестиваля спорта».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие начнется в 15:00. Гости увидят показательные выступления команды Вячеслава Максюты, где саратовские атлеты покажут свою силу. Кроме того, можно проверить свои возможности на мобильном комплексе ГТО.
Планируется участие знаменитых спортсменов:Сергея Улегина, Вячеслава Максюты, Даци Дациева, Евгения Гавриленко, Максима Калинина.
ИСТОЧНИК KP.RU