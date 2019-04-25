В Саратове пройдет весенний фестиваль спорта

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-25T16:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 26 апреля, в Саратове состоится открытие «Весеннего фестиваля спорта».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие начнется в 15:00. Гости увидят показательные выступления команды Вячеслава Максюты, где саратовские атлеты покажут свою силу. Кроме того, можно проверить свои возможности на мобильном комплексе ГТО.

Планируется участие знаменитых спортсменов:Сергея Улегина, Вячеслава Максюты, Даци Дациева, Евгения Гавриленко, Максима Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU