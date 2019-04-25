2019-04-25T16:45:42+03:00
Общество

Совет Общественной палаты Саратовской области пожалал Ландо крепости духа

Работе экс-председателя ОПы была оценена на высоком уровне
Екатерина Семенова
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Совет Общественной палаты Саратовской области сделал заявление по факту возбуждения уголовного дела в отношении Александра Соломоновича Ландо, председателя Общественной палаты области в 2012-2019 годах.

- Считаем необходимым отметить, что за годы руководства Общественной палатой Саратовской области деятельность Ландо А.С. оценивалась на самом высоком уровне. Общественная палата области была признана одной из лучших в России по оценкам руководства Общественной палаты России. Неоднократно в Саратовскую область с рабочими визитами приезжали руководители Общественной палаты РФ (Бречалов А.В., Фадеев В.А.) и отмечали высокую гражданскую активность Председателя Общественной палаты области. Ландо А.С. Внес большой вклад в формирование гражданского общества в Саратовской области. Его деятельность связана с защитой прав и законных интересов граждан, что было отмечено государственными и правительственными наградами, ему присвоено звание Почетного гражданина г. Саратова. Ландо пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Желаем Александру Соломоновичу крепости духа. Мы уверены, что суд примет законное и справедливое решение, — говорится в заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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