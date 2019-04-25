Под Саратовом пьяным парень угрожал убить бабушку табуретом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-25T16:43:45+03:00

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Суд признал виновным 22-летнего жителя поселка Пушкино в угрозе убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 9 ноября 2018 года мужчина пил с друзьями в квартире на Вокзальной улице в этом поселке. Он почувствовал неприязнь к 65-летней пенсионерке, которая тоже была в доме, взял табурет и начал угрожать ей убийством.

Ему назначили 150 часов обязательных работ с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU