В Аткарске мужчина разбил окно и залез в чужой дом ради возлюбленной
Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Аткарска продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина 26 марта 2019 года отмечал день рождения своей 24-летней девушки. Он напился, та выгнала его. На следующий день злоумышленник разбил у нее в кухне окно, а на следующий день пришел мириться, будучи пьяным.
Хозяйка не захотела его пускать в дом, на что мужчина разбил окно на кухне, залез в зал и лег спать.
Перепуганная девушка вызвала полицию.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU