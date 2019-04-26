В Аткарске мужчина разбил окно и залез в чужой дом ради возлюбленной

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-26T08:07:19+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Аткарска продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина 26 марта 2019 года отмечал день рождения своей 24-летней девушки. Он напился, та выгнала его. На следующий день злоумышленник разбил у нее в кухне окно, а на следующий день пришел мириться, будучи пьяным.

Хозяйка не захотела его пускать в дом, на что мужчина разбил окно на кухне, залез в зал и лег спать.

Перепуганная девушка вызвала полицию.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU