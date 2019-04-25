В Турковском районе пострадавшим от преступников выплатили более 27 тыс. рублей
Деньги взыскали с тех, кто причинил вред
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В Турковском районе двум людям выплатили более 27 тыс. рублей, которые пострадали от преступных действий.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, потерпевшим пришлось отправиться в стационар.
Прокуратурой района в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области в суд направлено два иска о взыскании этих денег с осужденных, которые причинили вред.
ИСТОЧНИК KP.RU