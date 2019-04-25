2019-04-25T16:27:24+03:00
Происшествия

В Турковском районе пострадавшим от преступников выплатили более 27 тыс. рублей

Деньги взыскали с тех, кто причинил вред
Дарья Вострикова
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В Турковском районе двум людям выплатили более 27 тыс. рублей, которые пострадали от преступных действий.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, потерпевшим пришлось отправиться в стационар.

Прокуратурой района в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области в суд направлено два иска о взыскании этих денег с осужденных, которые причинили вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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