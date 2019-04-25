Балаковцу отказались смягчать срок за наркотик в носке
Ему дали три года колонии
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Балаковский районный суд 7 февраля приговорил 40-летнего рецидивиста к трем годам колонии за купленную закладку с синтетикой.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина приобрел 0,28 грамма «соли» через интернет, положил наркотик в носок и ходил так, пока его не забрала полиция.
Осужденный попытался обжаловать столь суровый по его мнению приговор, утверждая, что закон применен неправильно.
Однако срок ему решили так и не снижать.
ИСТОЧНИК KP.RU