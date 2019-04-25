Балаковцу отказались смягчать срок за наркотик в носке

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-25T16:23:34+03:00

Ему дали три года колонии

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Балаковский районный суд 7 февраля приговорил 40-летнего рецидивиста к трем годам колонии за купленную закладку с синтетикой.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина приобрел 0,28 грамма «соли» через интернет, положил наркотик в носок и ходил так, пока его не забрала полиция.

Осужденный попытался обжаловать столь суровый по его мнению приговор, утверждая, что закон применен неправильно.

Однако срок ему решили так и не снижать.

ИСТОЧНИК KP.RU