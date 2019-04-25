2019-04-25T16:01:10+03:00
Общество

Алексея Абасова отпустили домой

Суд изменил ему меру пресечения
Екатерина Семенова
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В Саратове суд отпустил из-под ареста очередного фигуранта уголовного дела о мошенничестве при строительстве домов.

Саратовский областной суд изменил меру пресечения Алексея Абасову — одному из самых скандально известных фигурантов дел об обманутых дольщиках.

На заседании присутствовали представители нескольких ЖСК, которые просили оставить Абасова под стражей. Следователь Елена Колосова также просила продлить срок задержания на три месяца, мотивировав тем, что подсудимый еще не ознакомился с материалами дела. Кроме того, был выявлен новый факт мошенничества, причем совершенный, по мнению следствия, во время заключения в СИЗО.

Тем не менее судья Алексей Егоров принял решение отправить Абасова под домашний арест до 4 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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