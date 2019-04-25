У саратовца за долги забрали взятый в лизинг Lexus
Мужчина скрывал иномарку в Энгельсском районе
.
Изменить размер текста:
В Саратове у мужчины приставы из-за долгов забрали автомобиль Lexus, взятый в лизинг.
- Гражданин знал о возбуждении исполнительного производства. Однако деньги он не выплачивал и иномарку скрывал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
У должника установили имущество, которое можно арестовать в счет погашения, но мужчина решил раскрыть местонахождение машины. Он держал транспорт в Энгельсском районе, оттуда его забрали и передали взыскателю.
Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU