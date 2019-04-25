У саратовца за долги забрали взятый в лизинг Lexus

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-25T15:45:48+03:00

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В Саратове у мужчины приставы из-за долгов забрали автомобиль Lexus, взятый в лизинг.

- Гражданин знал о возбуждении исполнительного производства. Однако деньги он не выплачивал и иномарку скрывал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

У должника установили имущество, которое можно арестовать в счет погашения, но мужчина решил раскрыть местонахождение машины. Он держал транспорт в Энгельсском районе, оттуда его забрали и передали взыскателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU