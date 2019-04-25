В Базарно-Карабулакском районе уволили главу за утрату доверия

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-25T15:47:19+03:00

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В Базарном Карабулаке Саратовской области прокуратура добилась увольнения главы администрации Старожуковского МО.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, причиной стала утрата доверия.

В ходе проверки было установлено, что чиновник допустил конфликт интересов при трудоустройстве своего родственника. Его взяли на работу водителем, но свои функции он в действительности не исполнял, на работу не являлся, но зарплату получал.

Прокурор района внес представление, по итогам рассмотрения которого главу муниципального образования уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU