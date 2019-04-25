Валерий Радаев не стал комментировать уголовное дело в отношении Александра Ландо

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-25T15:30:07+03:00

Об этом он заявил на экстренном брифинге по изменению структуры правительства

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отказался комментировать уголовное дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты области Александра Ландо.

- Что комментировать? Есть следствие, правоохранительные органы, — коротко сказал он после брифинга 25 апреля.

Напомним, на брифинге, который был экстренно созван сегодня утром, глава региона заявил о предстоящих изменениях структуры правительства. Одним из самых знаковых стало разделение полномочий губернатора и председателя правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU