Валерий Радаев не стал комментировать уголовное дело в отношении Александра Ландо
Об этом он заявил на экстренном брифинге по изменению структуры правительства
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отказался комментировать уголовное дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты области Александра Ландо.
- Что комментировать? Есть следствие, правоохранительные органы, — коротко сказал он после брифинга 25 апреля.
Напомним, на брифинге, который был экстренно созван сегодня утром, глава региона заявил о предстоящих изменениях структуры правительства. Одним из самых знаковых стало разделение полномочий губернатора и председателя правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU