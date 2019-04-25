У дома Гектора Баракки показали сердце саратовской гулянки

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-25T15:18:24+03:00

У лодочного мотора есть имя — Николай Николаевич

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Сегодня, 25 апреля, около дома Гектора Баракки состоялся пресс-тур по исследованию лодки-гулянки.

Это определенный тип судна, которым славится Саратовская область. В ней помещается до 12 человек, а в длине он 8 м.

Лодка стала победителем в рамках IV грантового конкурса Российского Фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». На все исследования выделено 1,5 млн рублей.

Как сообщил один из сотрудников культурного центра «Дом Гектора Баракки» Игорь Сорокин, в его мечтах именно возле дома запустится проект «исследование гулянки», начнется спуск на воду. Лодка будет работать на благо города.

Он с грустью добавил, что самую первую найденную им гулянку кто-то украл. Спустя полтора года получилось найти ее «сердце» — мотор.

Руководитель проекта «Исследование гулянки» Алексей Чиркин рассказывает, что эта запчасть 58 года выпуска и имеет свой расход топлива. Первый раз следы этого мотора обнаружились в Вольске, но потом оказалось, что он находится в Саратове.

Совершенно случайно купленный мотор оказался в руках культурного центра. Нового хозяина «сердца» лодки все-таки уговорили отдать им запчасть. У нее есть даже имя и фамилия — Николай Николаевич Л6, и как у любого существа — свой диалект и разговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU