2019-04-25T15:18:24+03:00
Общество

У дома Гектора Баракки показали сердце саратовской гулянки

У лодочного мотора есть имя — Николай Николаевич
Дарья Вострикова
Поделиться:
Мотор лодки-гулянкиМотор лодки-гулянки
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 апреля, около дома Гектора Баракки состоялся пресс-тур по исследованию лодки-гулянки.

Это определенный тип судна, которым славится Саратовская область. В ней помещается до 12 человек, а в длине он 8 м.

Лодка стала победителем в рамках IV грантового конкурса Российского Фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». На все исследования выделено 1,5 млн рублей.

Как сообщил один из сотрудников культурного центра «Дом Гектора Баракки» Игорь Сорокин, в его мечтах именно возле дома запустится проект «исследование гулянки», начнется спуск на воду. Лодка будет работать на благо города.

Он с грустью добавил, что самую первую найденную им гулянку кто-то украл. Спустя полтора года получилось найти ее «сердце» — мотор.

Руководитель проекта «Исследование гулянки» Алексей Чиркин рассказывает, что эта запчасть 58 года выпуска и имеет свой расход топлива. Первый раз следы этого мотора обнаружились в Вольске, но потом оказалось, что он находится в Саратове.

Совершенно случайно купленный мотор оказался в руках культурного центра. Нового хозяина «сердца» лодки все-таки уговорили отдать им запчасть. У нее есть даже имя и фамилия — Николай Николаевич Л6, и как у любого существа — свой диалект и разговор.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининске мужчина украл фляги и колеса
В Балаково пьяный друг оставил мужчину без портмоне и телефона
Мэрия просит прокуратуру проверить продажу недвижимости «Городские дороги плюс»
В Балаково мошенник оставил мужчину без усилителя звука
В Саратове пройдет весенний фестиваль спорта
Совет Общественной палаты Саратовской области пожалал Ландо крепости духа
Под Саратовом пьяным парень угрожал убить бабушку табуретом
В Турковском районе пострадавшим от преступников выплатили более 27 тыс. рублей
Балаковцу отказались смягчать срок за наркотик в носке
Алексея Абасова отпустили домой
У саратовца за долги забрали взятый в лизинг Lexus
В Базарно-Карабулакском районе уволили главу за утрату доверия
Валерий Радаев не стал комментировать уголовное дело в отношении Александра Ландо
В СГЮА обсудили новые научные механизмы профилактики терроризма
О саратовской лодке-гулянке снимут фильм
Александр Романов: Решение губернатора изменить структуру исполнительной власти — актуальный и своевременный шаг
Заключенные саратовской колонии встретились с Ильей Захаровым
В Саратове открывают движение по Новоузенской улице
Мэрия Саратова: Ветераны имеют право беспрепятственного въезда на кладбища
Николай Панков: Структурные решения оптимальны для развития региона
В Саратове автовор похитил забытое в салоне портмоне