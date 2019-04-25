2019-04-25T15:24:13+03:00
Общество

В СГЮА обсудили новые научные механизмы профилактики терроризма

Состоялась II региональная научно-практическая конференция по профилактике терроризма
Екатерина Семенова
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В СГЮА обсудили новые научные механизмы профилактики терроризмаВ СГЮА обсудили новые научные механизмы профилактики терроризма
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Сегодня, 25 апреля, в Саратовской государственной юридической академии состоялась II региональная научно-практическая конференция по профилактике терроризма.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, представители правоохранительных органов, региональных аппаратов антитеррористических комиссий, ученые СГЮА и других российских вузов.

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- СГЮА — единственный вуз в Приволжском федеральном округе, на базе которого успешно реализуются учебные дисциплины «Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму» и «Криминалистические средства борьбы с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией». Кроме того, мы, криминалисты, помогаем практическим работникам методическими рекомендациями по расследованию преступлений и принимаем активное участие в подготовке таких специалистов, — подчеркнула заведующая кафедрой криминалистики СГЮА, профессор Людмила Шапиро.

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Участники конференции провели конструктивное обсуждение вопросов, связанных с темами борьбы с финансированием терроризма и противодействия террористической идеологии в России, а также проблемами антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и озвучили предложения по эффективной организации дальнейшего взаимодействия всех заинтересованных министерств и ведомств, антитеррористических комиссий.

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- Среди задач, поставленных правительством и антитеррористической комиссией в Саратовской области, обозначена организация взаимодействия науки и практики, что мы с успехом и реализуем в стенах академии. Конференция на базе СГЮА проводится уже во второй раз, и это говорит о ее значимости и востребованности, а также имеет большое воспитательное значение для молодежи, — отметил заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Саратовской области, руководитель Центра подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма СГЮА Алексей Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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