О саратовской лодке-гулянке снимут фильм

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-25T15:03:29+03:00

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Сегодня, 25 апреля, прошел пресс-тур «Исследование гулянки» во дворе Дома Гектора Баракки.

Гулянка — это вовсе не шумное празднество, а особый вид лодки. Об этом рассказывали сотрудники команды от культурного центра Гектора Баракки — Игорь Сорокин, Алексей Чиркин и другие.

История лодки-гулянки берет свои истоки со временем проекта «Хочу на Волгу» в 2002 году. Тогда Игорь Сорокин присмотрел лодку и организовал в ней акцию для детей, которые сначала расписывали судно, а потом там «пировали». После судно перевернули и покрасили в цвет стрелок компаса, то есть в синий и красный. Она лежала на взгорке напротив дома Павла Кузнецова и в один момент пропала. Сотрудники центра на следующий день увидели только следы от крана.

Эту историю про лодку Игорь Сорокин решил рассказать на съезде музейщиков и художников в Тольятти, на обсуждении идеи музея волжской флотилии.

Однако люди не понимали, что он говорит, ведь как можно украсть «гулянку» — событие.

- В этот момент я понял, что такое есть только у нас. Как саратовский калач, гармошка, — поделился он.

История гулянки продолжает развиваться. В середине июня три-четыре лодки должны обойти огромную территорию вверх до Вольска и вниз до нижней Банновки, обойти деревни и поспрашивать: может, у кого-то остались куски лодки. Сделать «гулянку» планируют ко Дню города.

Гулянка будет определенного метража, чтоб уместиться в габариты ГИБДД. Ее можно будет возить по дорогам общего пользования.

По результатам экспедиций снимут фильм и напишут книгу об истории саратовского символа.

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ИСТОЧНИК KP.RU