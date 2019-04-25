Заключенные саратовской колонии встретились с Ильей Захаровым
В исправительной колонии строгого режима №4 Саратовской области побывал олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.
- Спортсмен пообщался с осужденными и принял участие в открытии соревнований по футболу на площадке учреждения, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.
Осужденные смонтировали видеоролик о пути Захарова к золотой медали на олимпиаде 2012 года в Лондоне и нарисовали его портрет.
Во время встречи они задали спортсмену много вопросов.
На соревнованиях по футболу в колонии замначальника колонии Роман Рябченко предложил Захарову сделать первый удар по мячу.
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ИСТОЧНИК KP.RU