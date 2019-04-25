Заключенные саратовской колонии встретились с Ильей Захаровым

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-25T14:44:48+03:00

Олимпийский чемпион принял участие в открытии соревнований на площадке учреждения

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В исправительной колонии строгого режима №4 Саратовской области побывал олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

- Спортсмен пообщался с осужденными и принял участие в открытии соревнований по футболу на площадке учреждения, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.

Осужденные смонтировали видеоролик о пути Захарова к золотой медали на олимпиаде 2012 года в Лондоне и нарисовали его портрет.

Во время встречи они задали спортсмену много вопросов.

На соревнованиях по футболу в колонии замначальника колонии Роман Рябченко предложил Захарову сделать первый удар по мячу.

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ИСТОЧНИК KP.RU