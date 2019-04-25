В Саратове открывают движение по Новоузенской улице

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-25T14:29:40+03:00

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В Саратове сегодня вечером, 25 апреля, открывают движение по Новоузенской улице.

- Работы по стабилизации склона завершены, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Напомним, дорогу на Кумыску закрывали из-за оползней.

В администрации отметили, что продолжат смотреть за ситуацией и при необходимости возобновят укрепительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU