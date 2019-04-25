В Саратове открывают движение по Новоузенской улице
Дорогу на Кумыску закрывали из-за оползня
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня вечером, 25 апреля, открывают движение по Новоузенской улице.
- Работы по стабилизации склона завершены, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Напомним, дорогу на Кумыску закрывали из-за оползней.
В администрации отметили, что продолжат смотреть за ситуацией и при необходимости возобновят укрепительные работы.
Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU