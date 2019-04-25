Мэрия Саратова: Ветераны имеют право беспрепятственного въезда на кладбища

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-25T14:29:20+03:00

Опубликован список улиц, которые перекроют на Пасху

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Стало известно, как будут перекрывать улицы Саратова на Пасху.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, движение будет закрыто с 20 часов вечера 27 апреля до полудня 28 апреля по следующим улицам:

- Горького от Кутякова до Большой Горной,

- Симбирская от Большой Горной до Зарубина,

- Московская от Чернышевского до набережной Космонавтов,

- Рогожина от Соколовой до Большой Горной.

Схема проезда на Елшанское кладбище

Кроме того, ограничен въезд личного автотранспорта на кладбища. Движение там будет организовано по круговой схеме. Правом заехать на кладбище могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU