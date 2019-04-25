2019-04-25T12:59:35+03:00
Общество

Жительница Саратова пожаловалась на разваливающуюся маршрутку

Маршрут обслуживает пензенская фирма «Дилижанс-2»
Екатерина Семенова
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Фото Татьяны НикитинойФото Татьяны Никитиной
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Активистка из Саратова пожаловалась на маршрутку №8.

Татьяна Никитина, член Общественного совета микрорайонов №6 и 7 в поселке Солнечный-2, на своей странице в Facebook опубликовала пост негодования.

Фото Татьяны Никитиной

Фото Татьяны Никитиной

- Еду в маршрутке 8. Салон — жуть! И эта компания выиграла конкурс перевозчиков!! Кто ее выпустил в город? — возмутилась Никитина.

Она опубликовала фото и номер маршрутного такси — Р436ММ.

Фото Татьяны Никитиной

Фото Татьяны Никитиной

При этом она позвонила в МУ «Транспортное управление», где ей сообщили, что на маршрут №8 в конкурсе перевозчиков заявлялась только компания «Дилижанс-2» из Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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