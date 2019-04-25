Жительница Саратова пожаловалась на разваливающуюся маршрутку
Маршрут обслуживает пензенская фирма «Дилижанс-2»
Фото Татьяны Никитиной
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Активистка из Саратова пожаловалась на маршрутку №8.
Татьяна Никитина, член Общественного совета микрорайонов №6 и 7 в поселке Солнечный-2, на своей странице в Facebook опубликовала пост негодования.
Фото Татьяны Никитиной
- Еду в маршрутке 8. Салон — жуть! И эта компания выиграла конкурс перевозчиков!! Кто ее выпустил в город? — возмутилась Никитина.
Она опубликовала фото и номер маршрутного такси — Р436ММ.
Фото Татьяны Никитиной
При этом она позвонила в МУ «Транспортное управление», где ей сообщили, что на маршрут №8 в конкурсе перевозчиков заявлялась только компания «Дилижанс-2» из Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU