Под Саратовом двое мужчин оставили сельчанина без тонны металла

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-25T13:15:38+03:00

Ради этого они проломили забор

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Вчера, 24 апреля, полиция Ленинского района раскрыла кражу у 34-летнего жителя поселка Жасминный.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя, с 11:30 до 12:00 кто-то разломал его забор во 2-м Березовском проезде СНТ «Заря-66» и стащил оттуда тонну металла.

По подозрению в краже задержали 22 и 21-летнего парней.

Они во всем признались, похищенное у них изъяли, а на самих злоумышленников завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU