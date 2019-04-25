Под Саратовом двое мужчин оставили сельчанина без тонны металла
Ради этого они проломили забор
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Вчера, 24 апреля, полиция Ленинского района раскрыла кражу у 34-летнего жителя поселка Жасминный.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя, с 11:30 до 12:00 кто-то разломал его забор во 2-м Березовском проезде СНТ «Заря-66» и стащил оттуда тонну металла.
По подозрению в краже задержали 22 и 21-летнего парней.
Они во всем признались, похищенное у них изъяли, а на самих злоумышленников завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU