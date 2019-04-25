В Саратове мужчина развратил 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-25T12:50:03+03:00

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В Кировском районе Саратова следователи продолжают расследование по факту развращения 12-летней девочки.

- Правоохранители считают, что около 11 часов 11 апреля 2019 года ребенок шел в музыкальную школу. Мужчина на легковушке у дома №4 по улице Лисина подозвал к себе ее и якобы хотел уточнить у адрес. Тогда он совершил в отношении нее развратные действия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Девочка после этого убежала и рассказала обо всем педагогу. Та позвонила в полицию.

Стражи порядка оперативно задержали 38-летнего саратовца. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU