2019-04-25T13:22:11+03:00
Общество

Валерий Радаев упразднил должность министра финансов

Обязанности переданы зампреду Вадиму Ойкину
Александр Уриевский
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Валерий Радаев провел брифинг по изменению структуры правительстваВалерий Радаев провел брифинг по изменению структуры правительстваФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области продолжается срочно созванный брифинг губернатора Валерий Радаева.

Как сообщает с места корреспондент «КП-Саратов», речь идет об изменениях в структуре правительства.

Глава региона заявил об упразднении должности министра финансов. Его полномочия перейдут первому зампреду правительства Вадиму Ойкину.

Кроме того, появятся два зампреда по социальной сфере, которые разделят обязанности Валентины Гречушкиной. Сейчас подбирается кандидатура на должность одного из них, кто будет отвечать за здравоохранение, образование, социальные и трудовые отношения. Валентина Гречушкина по-прежнему будет заниматься культурой, спортом и туризмом.

Напомним, ранее Валерий Радаев заявил, что председателем правительства станет вице-губернатор — Александр Стрелюхин. При этом полномочия губернатора и председателя правительства будут разделены.

Обязанности зампреда Василия Разделкина будут расширены — на него возложат также сферу транспорта, промышленности и дорожного хозяйства. Это позволит снизить объем работы зампреда Романа Бусаргина.

Брифинг Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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