2019-04-25T13:10:10+03:00
Общество

Вице-губернатором Саратовской области станет Александр Стрелюхин

Губернатор Валерий Радаев проводит экстренный брифинг [видео]
Александр Уриевский
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Брифинг Валерия Радаева.

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Вице-губернатором Саратовской области станет Александр Стрелюхин.

Об этом на экстренном брифинге сообщил губернатор Валерий Радаев.

- Недорабатываем, в первую очередь, в промышленности, есть нераскрытый потенциал в сельском хозяйстве, недорабатываем в бюджетной сфере. Я принял решение изменить структуру правительства. Это должно послужить росту эффективности работы команды, нужна новая динамика, в числе задач: повышение производительности труда, реформирование органов, — заявил глава региона.

Он сообщил также, что разделяются полномочия губернатора и председателя правительства. Председателем будет в должности вице-губернатора Александр Стрелюхин. Он будет отвечать за развитие реального сектора экономики.

Напомним, сейчас он возглавляет Энгельсский район.

По словам Радаева, Стрелюхин — тот кандидат, который может решить предстоящие задачи. Его кандидатуру обсуждали с экспертами и был учтен большой опыт.

При этом заявлено, что вице-губернатор Игорь Пивоваров сохранит должность и обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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