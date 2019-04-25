Вице-губернатором Саратовской области станет Александр Стрелюхин
Брифинг Валерия Радаева.
Вице-губернатором Саратовской области станет Александр Стрелюхин.
Об этом на экстренном брифинге сообщил губернатор Валерий Радаев.
- Недорабатываем, в первую очередь, в промышленности, есть нераскрытый потенциал в сельском хозяйстве, недорабатываем в бюджетной сфере. Я принял решение изменить структуру правительства. Это должно послужить росту эффективности работы команды, нужна новая динамика, в числе задач: повышение производительности труда, реформирование органов, — заявил глава региона.
Он сообщил также, что разделяются полномочия губернатора и председателя правительства. Председателем будет в должности вице-губернатора Александр Стрелюхин. Он будет отвечать за развитие реального сектора экономики.
Напомним, сейчас он возглавляет Энгельсский район.
По словам Радаева, Стрелюхин — тот кандидат, который может решить предстоящие задачи. Его кандидатуру обсуждали с экспертами и был учтен большой опыт.
При этом заявлено, что вице-губернатор Игорь Пивоваров сохранит должность и обязанности.
ИСТОЧНИК KP.RU