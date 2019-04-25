2019-04-25T12:02:38+03:00
Происшествия

Мужчина из Балакова пытался смягчить свой трехлетний срок за хранение наркотика в носке

Однако судебная коллегия не нашла для этого основания
Ольга Муравлёва
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В Балакове осужденный за хранение наркотиков 40-летний мужчина пытался обжаловать свой приговор.

- Балаковец узнал, что в одном из подъездов города лежит закладка синтетического вещества массой 0,28 грамма, что считается крупным размером. Он ее забрал и хранил в носке на правой ноге до того момента, пока его не задержала полиция, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Мужчину «посадили» на три года в колонию строгого режима. Однако он посчитал приговор слишком суровым и попытался его обжаловать.

Судебная коллегия облсуда не нашла оснований для смягчения наказания и оставила его без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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