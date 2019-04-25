В Парке Победы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-25T12:12:25+03:00

К монументу «Защитившим от атома» были возложены цветы

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 25 апреля, прошел митинг к 33-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Мероприятие состоялось в Парке Победы на Соколовой горе. Там собрались участники ликвидации последствий аварии, члены их семей, сотрудники МЧС, представители органов власти, депутаты, в том числе председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Алевтина Лосина, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Дмитрий Конусов, председатель Общественной палаты Борис Шинчук, председатель правления СРООИ «Союз Чернобыль» Геннадий Ефремов.

Память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания, а к монументу «Защитившим от атома» возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU