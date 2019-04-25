В Саратове женщина с отрезанной грудью обращалась в полицию в 2017 году

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-25T11:41:24+03:00

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В Южном следственном управлении рассказали «КП-Саратов» некоторые подробности уголовного дела по факту некачественных медицинских услуг. Речь идет об операции по мастэктомии в Дорожной клинической больнице.

- Пострадавшая — 57-летняя жительница Саратова — некоторое время назад обратилась на личном приеме к руководителю Саратовского следственного отдела на транспорте СК РФ Руслану Нурушеву. После этого материалы по делу буквально на днях были переданы в Южное СУ СКР на транспорте в Ростове, — рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России (по взаимодействию со средствами массовой информации) Анна Терземан.

По ее словам, женщина обратилась в полицию с заявлением об оказании некачественных медицинских услуг еще в 2017 году. Однако до сих пор делу не был дан ход.

Теперь в установленный законом срок два месяца следователи будут проводить проверку. Запланированы опросы самой потерпевшей и работников клиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU