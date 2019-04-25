2019-04-25T11:19:27+03:00
Экономика

Саратовское правительство просит отсрочки по долгам для завода «Тролза»

Вадим Ойкин сегодня встречается с профсоюзом предприятия
Екатерина Семенова
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Завод «Тролза» в Энгельсе может получить отсрочку по договорным платежам.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, с таким ходатайством выступило правительство области.

Рабочая группа под руководством первого зампреда Вадима Ойкина проанализировала финансово-экономические и производственные показатели «Тролзы». В состав экспертов вошли юристы-практики отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Общественной палаты области.

Планируется подписать мировое соглашение с ПАО «БМ банк» для отсрочки платежей, а также возобновления кредитования в коммерческих банках.

Рассматривается вопросы привлечения инвестора и восстановления производства для поставки троллейбусов в Севастополь. Для этого необходимо решить вопрос со штрафными санкциями с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Соответствующее обращение в компанию Минпром и Минтранс России уже направлены.

- Сейчас есть несколько условий финансово-правового характера, без решения которых мы не сможем двигаться дальше. С учётом того, что производство энгельсского завода уникально не только для региона, но и для страны, мы рассчитываем на поддержку наших инициатив. Однако параллельно сейчас важно сохранить спокойствие в коллективе и не допустить проявлений спекулятивного ажиотажа. Поэтому сегодня я планирую встретиться с председателем первичной профсоюзной организации ЗАО «Тролза». Необходимо понять роль и помощь, которую способна оказать организация в решении ряда вопросов на энгельсском заводе, — подчеркнул Вадим Ойкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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