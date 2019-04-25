2019-04-25T11:12:18+03:00
Общество

Николай Панков: Участвовать в «Диктанте Победы» надо по велению души

В организационный совет должны входить люди, которые знают, что такое война
Екатерина Семенова
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Николай ПанковНиколай Панков
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При проведении «Диктанта Победы», который состоится 7 мая, не будет никаких разнарядок. Это подчеркнул депутат Государственной думы Николай Панков в интервью ГТРК «Саратов».

- Это добровольная акция, у нас нет никаких разнарядок — сколько школ, сколько учеников, учителей и родителей должно принимать участие. Единственное: настоял на том, чтобы переформатировать организационный совет. Считаю, в него должны входить те люди, которые знают, что такое война. Которые сами являются символом нашей Победы. Это ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн. Рассказать, как это было на самом деле, сохранить память о подвиге и передать ее новому поколению — главная задача этого мероприятия. Наша Россия — страна героев, ни одну нашу семью война не обошла. И участвовать в диктанте надо только по велению души. Сам планирую писать диктант и приглашаю всех это сделать. А людям неактивным, тем, кто не хочет принимать участие, просьба не беспокоиться: заставлять никто никого не будет, — отметил Николай Панков.

Интервью Николая Панкова «ГТРК-Саратов» выйдет в пятницу, 26 апреля, в 9:10 на канале «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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