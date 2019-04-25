2019-04-25T11:10:52+03:00
Происшествия

Начальника отделения полиции Пугачева отправили в колонию на пять лет

Он попался на получении крупной взятки от водителя
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения полиции Пугачева.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, Владимира Смелова признали виновным в получении крупной взятки.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2018 года наряд полиции остановил грузовик с зерном. Водитель предоставил документы на груз, но правоохранители усомнились в их подлинности.

Водитель, желая избежать проволочек, попросил начальника отделения полиции о содействии. Тот потребовал за услуги 200 тыс. рублей.

Мужчина согласился, но написал заявление в правоохранительные органы. 18 декабря при получении части оговоренной суммы — 50 тыс. рублей — в салоне служебного автомобиля подозреваемого задержали.

На суде Владимир Смелов признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник полиции уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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