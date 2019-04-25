Начальника отделения полиции Пугачева отправили в колонию на пять лет
В Саратовской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения полиции Пугачева.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, Владимира Смелова признали виновным в получении крупной взятки.
В ночь с 31 июля на 1 августа 2018 года наряд полиции остановил грузовик с зерном. Водитель предоставил документы на груз, но правоохранители усомнились в их подлинности.
Водитель, желая избежать проволочек, попросил начальника отделения полиции о содействии. Тот потребовал за услуги 200 тыс. рублей.
Мужчина согласился, но написал заявление в правоохранительные органы. 18 декабря при получении части оговоренной суммы — 50 тыс. рублей — в салоне служебного автомобиля подозреваемого задержали.
На суде Владимир Смелов признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.
По информации ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник полиции уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника из органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU