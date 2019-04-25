В Горпарке Саратова у 13-летнего мальчика похитили телефон за 30 тыс. рублей
По подозрению задержан 14-летний подросток
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В Горпарке Саратова у ребенка похитили телефон.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, с заявлением о краже обратилась мать 13-летнего мальчика.
По словам потерпевшей, телефон был украден из сумки мальчика. Стоимость аппарата превышала 30 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 14-летнего подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU