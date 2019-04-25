В Горпарке Саратова у 13-летнего мальчика похитили телефон за 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-25T10:48:40+03:00

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В Горпарке Саратова у ребенка похитили телефон.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, с заявлением о краже обратилась мать 13-летнего мальчика.

По словам потерпевшей, телефон был украден из сумки мальчика. Стоимость аппарата превышала 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 14-летнего подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU