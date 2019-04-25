Напротив Главпочтамта в Саратове столкнулись три авто

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-25T09:46:45+03:00

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В центре Саратова столкнулись три автомобиля.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», авария произошла напротив Главпочтамта, на пересечении улиц Московская и Чапаева.

Фото соцсетей

В ДТП попали три легковушки: ВАЗ-2106, Lada Granta и Skoda «Такси Метро». Известно, что трех пострадавших госпитализировали

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ИСТОЧНИК KP.RU