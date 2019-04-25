Напротив Главпочтамта в Саратове столкнулись три авто
Среди них такси «Метро»
Фото Андрей Кузнецов
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В центре Саратова столкнулись три автомобиля.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», авария произошла напротив Главпочтамта, на пересечении улиц Московская и Чапаева.
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В ДТП попали три легковушки: ВАЗ-2106, Lada Granta и Skoda «Такси Метро». Известно, что трех пострадавших госпитализировали
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ИСТОЧНИК KP.RU