В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя
Мужчина пытался уехать с места ДТП [видео]
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В Саратове вчера, 24 апреля, на улице Панфилова саратовцы остановили водителя ВАЗ-2104, сбившего женщину на пешеходном переходе.
- Виновник ДТП не торопясь подошел, посмотрел, сел за руль и попытался скрыться, но силами очевидцев был задержан, — написал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Мишаня Ружицкий.
По его словам, «скорая» ехала 20 минут. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями головы.
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В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU