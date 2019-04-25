СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-25T09:35:27+03:00

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В Саратове вчера, 24 апреля, на улице Панфилова саратовцы остановили водителя ВАЗ-2104, сбившего женщину на пешеходном переходе.

- Виновник ДТП не торопясь подошел, посмотрел, сел за руль и попытался скрыться, но силами очевидцев был задержан, — написал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Мишаня Ружицкий.

По его словам, «скорая» ехала 20 минут. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями головы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705233" frameborder="0"></iframe> В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU