Радаев собирает срочный брифинг чтобы рассказать о переменах в исполнительной власти региона
Губернатор Радаев всего три раза за семь лет губернаторства собирал журналистов
Валерий Радаев готовиться сделать важное заявлениеФото: Дарья Вострикова
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Третий раз за все семь лет губернаторства Радаев собирает журналистов на брифинг. Причем делает это срочно, через «Инстаграм». Официальная формулировка такова:
- Принято важное решение об изменении структуры управления органов исполнительной власти Саратовской области. Об этом поговорим на брифинге, который пройдет сегодня, 25 апреля, в 13:00 в зале заседаний правительства, — говорится в аккаунте «Инстаграм» губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU