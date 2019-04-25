2019-04-25T09:42:04+03:00
Недвижимость

До 3 мая продлятся опрессовки в Заводском районе

Горячей воды не будет на Орджоникидзе, Чернышевского, 7-й Нагорной
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове продолжаются опрессовки тепловых сетей.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 25 апреля стартуют гидравлические испытания сетей от ТЭЦ-1.

Возможно отключение горячей воды у абонентов на улицах: 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, Усиевича, Орджоникидзе, Верхняя, Чернышевского, на Киевском проезде и Дегтярной площади. Кроме того, отключения коснутся территории гипермаркета «Лента» в течение дня.

Опрессовки планируют завершить до 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Горпарке Саратова у 13-летнего мальчика похитили телефон за 30 тыс. рублей
Литневская вручила благодарственные письма руководителям клубов мемориального Дома-музея имени В.И.Чапаева в городе Пугачеве
Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели
Напротив Главпочтамта в Саратове столкнулись три авто
В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя
Радаев собирает срочный брифинг чтобы рассказать о переменах в исполнительной власти региона
Под Саратовом парень угрожал пенсионерке за отказ угостить выпивкой
СУ СКР: Ландо получил от перевозчика 6,6 млн рублей за обеспечение победы в конкурсе
В Энгельсе шесть раз судимый мужчина украл халат и продал его на ярмарке
В центре Саратова парень обокрал студента на 140 тыс. рублей
Под Саратовом женщина получила срок за хранение патронов к огнестрелу
В Федоровском районе хранили зерно в грязном и разрушающемся элеваторе
В Энгельсе у девушки украли iPhone за 55 тыс. рублей
Саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
В Саратове пьяные рецидивистки обокрали друга сразу после застолья
Полиция Саратова разыскивает трех разбойников
В Саратове рецидивист попался на краже Hennessy за 10 тыс. рублей
В массовом ДТП в центре Саратова пострадали шесть человек
Панков: Виновность Ландо должен определить суд
В четверг в Саратове будет жарко и солнечно
Вячеслав Володин рассказал о проекте нового скоростного трамвая в Саратове
В Вольске пьяная женщина с ножом взяла в заложники трех человек
Начата проверка гибели мужчины при падении с дома на Малой Горной