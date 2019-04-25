До 3 мая продлятся опрессовки в Заводском районе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-25T09:42:04+03:00

Горячей воды не будет на Орджоникидзе, Чернышевского, 7-й Нагорной

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В Саратове продолжаются опрессовки тепловых сетей.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 25 апреля стартуют гидравлические испытания сетей от ТЭЦ-1.

Возможно отключение горячей воды у абонентов на улицах: 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, Усиевича, Орджоникидзе, Верхняя, Чернышевского, на Киевском проезде и Дегтярной площади. Кроме того, отключения коснутся территории гипермаркета «Лента» в течение дня.

Опрессовки планируют завершить до 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU