До 3 мая продлятся опрессовки в Заводском районе
Горячей воды не будет на Орджоникидзе, Чернышевского, 7-й Нагорной
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В Саратове продолжаются опрессовки тепловых сетей.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 25 апреля стартуют гидравлические испытания сетей от ТЭЦ-1.
Возможно отключение горячей воды у абонентов на улицах: 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, Усиевича, Орджоникидзе, Верхняя, Чернышевского, на Киевском проезде и Дегтярной площади. Кроме того, отключения коснутся территории гипермаркета «Лента» в течение дня.
Опрессовки планируют завершить до 3 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU