Под Саратовом парень угрожал пенсионерке за отказ угостить выпивкой
За это его приговорили к обязательным работам
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В Советском районе Саратовской области осудили 22-летнего жителя поселка Пушкино. Его признали виновным в угрозе убийством.
- Пьяный мужчина 9 ноября был в гостях в доме на Вокзальной улице. Там он схватил табурет и начал угрожать 65-летней женщине за то, что та отказалась угощать его выпивкой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
За это его приговорили к 150 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU