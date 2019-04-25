Под Саратовом парень угрожал пенсионерке за отказ угостить выпивкой

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-25T09:18:51+03:00

За это его приговорили к обязательным работам

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В Советском районе Саратовской области осудили 22-летнего жителя поселка Пушкино. Его признали виновным в угрозе убийством.

- Пьяный мужчина 9 ноября был в гостях в доме на Вокзальной улице. Там он схватил табурет и начал угрожать 65-летней женщине за то, что та отказалась угощать его выпивкой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За это его приговорили к 150 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU