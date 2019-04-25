2019-04-25T09:18:51+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень угрожал пенсионерке за отказ угостить выпивкой

За это его приговорили к обязательным работам
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Саратовской области осудили 22-летнего жителя поселка Пушкино. Его признали виновным в угрозе убийством.

- Пьяный мужчина 9 ноября был в гостях в доме на Вокзальной улице. Там он схватил табурет и начал угрожать 65-летней женщине за то, что та отказалась угощать его выпивкой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За это его приговорили к 150 часам обязательных работ.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Горпарке Саратова у 13-летнего мальчика похитили телефон за 30 тыс. рублей
Литневская вручила благодарственные письма руководителям клубов мемориального Дома-музея имени В.И.Чапаева в городе Пугачеве
Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели
Напротив Главпочтамта в Саратове столкнулись три авто
В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя
Радаев собирает срочный брифинг чтобы рассказать о переменах в исполнительной власти региона
До 3 мая продлятся опрессовки в Заводском районе
СУ СКР: Ландо получил от перевозчика 6,6 млн рублей за обеспечение победы в конкурсе
В Энгельсе шесть раз судимый мужчина украл халат и продал его на ярмарке
В центре Саратова парень обокрал студента на 140 тыс. рублей
Под Саратовом женщина получила срок за хранение патронов к огнестрелу
В Федоровском районе хранили зерно в грязном и разрушающемся элеваторе
В Энгельсе у девушки украли iPhone за 55 тыс. рублей
Саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
В Саратове пьяные рецидивистки обокрали друга сразу после застолья
Полиция Саратова разыскивает трех разбойников
В Саратове рецидивист попался на краже Hennessy за 10 тыс. рублей
В массовом ДТП в центре Саратова пострадали шесть человек
Панков: Виновность Ландо должен определить суд
В четверг в Саратове будет жарко и солнечно
Вячеслав Володин рассказал о проекте нового скоростного трамвая в Саратове
В Вольске пьяная женщина с ножом взяла в заложники трех человек
Начата проверка гибели мужчины при падении с дома на Малой Горной