2019-04-25T09:09:25+03:00
Происшествия

В центре Саратова парень обокрал студента на 140 тыс. рублей

Он унес ноутбук и принадлежности к нему
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 апреля, полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 19-летнего студента одного из вузов города.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам парня, 13 апреля, с 03:00 до 12:00, кто-то залез к нему в дом и украл телефон Samsung Galaxy S8+, ноутбук MSI GS40 6QE Phantom, игровую мышку Razer Naga Epic, а также наушники Razer Kraken Pro V2.

Общая сумма похищенного составила 140 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 18-летнего юношу, который во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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