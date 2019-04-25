Под Саратовом женщина получила срок за хранение патронов к огнестрелу

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-25T09:04:17+03:00

Она нашла их на свалке

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В Духовницком районе Саратовской области осудили 48-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в хранении боеприпасов.

- Она держала у себя 50 патронов калибра 5,6 мм к нарезному спортивному огнестрелу с середины июля 2018 до 9 февраля 2019 года. Женщина нашла их на свалке во время поисков металла, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил гражданку к шести месяцам условно с годовым испытательным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU