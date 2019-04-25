Под Саратовом женщина получила срок за хранение патронов к огнестрелу
Она нашла их на свалке
Изменить размер текста:
В Духовницком районе Саратовской области осудили 48-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в хранении боеприпасов.
- Она держала у себя 50 патронов калибра 5,6 мм к нарезному спортивному огнестрелу с середины июля 2018 до 9 февраля 2019 года. Женщина нашла их на свалке во время поисков металла, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд приговорил гражданку к шести месяцам условно с годовым испытательным сроком.
Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU