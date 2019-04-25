В Федоровском районе хранили зерно в грязном и разрушающемся элеваторе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-25T09:05:14+03:00

Это нарушало закон о безопасности зерна

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В марте 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» в Федоровском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одно из ООО хранило зерно с нарушениями техрегламента.

Продукция лежала в разрушенном и грязном элеваторе, за что руководитель предприятия получил административный протокол и ему пришлось отдать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU