В Федоровском районе хранили зерно в грязном и разрушающемся элеваторе
Это нарушало закон о безопасности зерна
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В марте 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» в Федоровском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одно из ООО хранило зерно с нарушениями техрегламента.
Продукция лежала в разрушенном и грязном элеваторе, за что руководитель предприятия получил административный протокол и ему пришлось отдать штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU