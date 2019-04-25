В Энгельсе у девушки украли iPhone за 55 тыс. рублей
Ее телефон забрали ночью
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Полиция Энгельсского района вчера, 24 апреля, раскрыла кражу телефона у 20-летней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы, в период с 02:00 до 05:00 22 апреля 23-летний житель Энгельса украл из ее квартиры iPhone 8+.
Этот телефон стоимостью 55 тыс. рублей девушка взяла в кредит.
Похищенное обнаружилось в одном из ломбардов города.
Полиция изъяла залоговый билет и задержала парня, который уже не раз привлекался. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU