В Энгельсе у девушки украли iPhone за 55 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-25T09:06:37+03:00

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Полиция Энгельсского района вчера, 24 апреля, раскрыла кражу телефона у 20-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы, в период с 02:00 до 05:00 22 апреля 23-летний житель Энгельса украл из ее квартиры iPhone 8+.

Этот телефон стоимостью 55 тыс. рублей девушка взяла в кредит.

Похищенное обнаружилось в одном из ломбардов города.

Полиция изъяла залоговый билет и задержала парня, который уже не раз привлекался. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU