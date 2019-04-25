Саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-25T08:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 по 26 апреля в Кстово проходит чемпионат России среди студентов «Мемориал Е. М. Чумакова».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в первый день соревнований победительницей в категории до 56 кг стала саратовская спортсменка Дарья Зимарина.

Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU