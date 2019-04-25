Саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
Состязались более 200 спортсменов
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С 23 по 26 апреля в Кстово проходит чемпионат России среди студентов «Мемориал Е. М. Чумакова».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в первый день соревнований победительницей в категории до 56 кг стала саратовская спортсменка Дарья Зимарина.
Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU