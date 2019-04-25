В Саратове пьяные рецидивистки обокрали друга сразу после застолья

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-25T08:45:45+03:00

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Вчера, 24 апреля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 53-летнего безработного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, ночью 4 апреля он пил спиртное со своими приятельницами. Женщины напились и утащили из его квартиры домашний кинотеатр, телефон, утюг и болгарку.

По подозрению в краже задержали двух рецидивисток в возрасте 35 и 42 лет. У них изъяли залоговые билеты скупки, куда они успели отнести похищенное.

Выяснилось, что злоумышленницам помогал их 45-летний друг, который уже несколько раз сидел в тюрьме.

Мужчина во всем признался, у него провели обыск и забрали утюг.

Всех троих отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU