2019-04-25T08:36:40+03:00
Происшествия

Полиция Саратова разыскивает трех разбойников

Объявлены приметы подозреваемых
Екатерина Семенова
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Думчев, Исмаилов, КолесниковДумчев, Исмаилов, Колесников
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ГУ МВД по Саратовской области объявило в розыск трех мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, их подозревают в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью и разбое.

Александр Думчев: на вид 40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Эльчин Исмаилов: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, кожа смуглая, лицо овальное.

Артем Колесников: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, полного телосложения, волосы темные, лицо круглое.

Сообщить информацию о местонахождении разыскиваемых можно по телефонам: 8(8452) 928-716, 922-312, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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