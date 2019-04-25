Панков: Виновность Ландо должен определить суд

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-25T08:37:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В своем телеграм-канале депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал предъявление обвинения бывшему председателю Общественной палаты Александру Ландо.

Напомним, на него заведено уголовное дело о мошенничестве.

- Скрывать не буду, с Ландо были разные приключения. И всегда открыто ему об этом говорил. Замечу, приближаясь к 80-летию, не думаю, что он может так ошибиться. Если это так, то что-то может и с рассудком. С одной стороны, в это не верится. Но виновность должен определить суд. По-другому нельзя. Напомню, когда в этом обвиняли Аксененко, сомнений не было. Когда арестовали Саурина, все понимали — дело политическое. А здесь... Возможно, кто-то пытается за счет него уменьшить свою ответственность перед законом. Ландо такой, что всегда говорил как есть. И много раз страдал из-за этого. Глядя на его житье-бытье, не скажу, что он обогатился. Квартира, дачка небольшая. Кстати вспомните, когда и за что ее пытались взорвать? Как момент истины, вспомните его в 2000 годах. Как только областная прокуратура тогда ни проверяла его, ничего. Да он мог где-то перекусить с кем-то, мог продегустировать и продукты питания. Да, говорили ему в 90-е, не с теми общаешься. Но он всегда был прямолинеен. А если в таком возрасте вошел в соблазн, скажу неумный поступок. Думаю, вовремя нужно уходить с должности. Засиделся.

С другой стороны, ситуация показывает, что перед законом все равны. А доказать то или иное действие, определить виновность, или невиновность может только суд, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU