Начата проверка гибели мужчины при падении с дома на Малой Горной
Назначена экспертиза
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В Волжском районе Саратова начата проверка по факту падения мужчины с дома на Малой Горной.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего гражданина было найдено возле дома №31/39.
Следователи осмотрели место происшествия, установили, что на теле имеются травмы, характерные для падения с высоты. Назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU