2019-04-24T19:50:03+03:00
Происшествия

Начата проверка гибели мужчины при падении с дома на Малой Горной

Назначена экспертиза
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова начата проверка по факту падения мужчины с дома на Малой Горной.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего гражданина было найдено возле дома №31/39.

Следователи осмотрели место происшествия, установили, что на теле имеются травмы, характерные для падения с высоты. Назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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