Николай Панков призвал участвовать в «Диктанте Победы»

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-24T19:44:35+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Дорогие земляки! 7 мая каждый сможет принять участие в «Диктанте Победы». Наша Россия – страна героев, ни одну нашу семью война не обошла. И наша общая задача – сохранить память о подвиге, передать ее новому поколению. Поэтому участвовать в диктанте будем только по велению души, без разнарядок. Приглашаю желающих принять участие.

Пожалуйста, поддержите мероприятие, разместив логотип в своих социальных сетях или средствах массовой информации. Этим вы поможете жителям помнить дату проведения диктанта, запланировать участие в нем, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU