СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-24T19:40:20+03:00

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На Кумысной поляне полиция провела спецоперацию по задержанию банды мошенников

В Саратове полиция провела спецоперацию по задержанию подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, двое мужчин и женщина подозреваются в том, что похищали ценности и деньги у пенсионеров.

Одна из жертв – 82-летняя Аида Степановна – открыла дверь, как она думала, соцработникам. Пока один из них на кухне рассказывал о причитающихся пенсионерке бесплатных лекарствах, двое других обследовали комнату.

После их ухода к женщине пришли сотрудники полиции и попросили проверить, все ли ценные вещи на месте. Оказалось, что из кошелька пропали 12 тыс. рублей, которые женщина сняла со счета, собираясь навестить могилу сына.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU